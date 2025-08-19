La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara respecto a los rumores de que Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, podría declararse culpable en Estados Unidos a cambio de implicar a presuntos cómplices en México.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses, pero dejó claro que todo dependerá de la existencia de pruebas sólidas.

“Cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, la recibiremos. Pero se necesita evidencia real para que la Fiscalía General de la República pueda solicitar órdenes de aprehensión”, sostuvo la mandataria.

La presidenta recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en EE.UU. y liberado en México por falta de pruebas. “No se nos olvide que en ese caso enviaron pruebas y no se encontró ninguna evidencia”, señaló.

El contexto judicial en EE.UU. es delicado. La Corte del Distrito Este de Nueva York confirmó que Zambada acordó declararse culpable y que no se pedirá la pena de muerte ni para él ni para otros capos extraditados como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

En medio de este escenario, la declaración de Sheinbaum busca marcar distancia y blindar al gobierno de un posible choque diplomático. Para México, la colaboración es posible, pero no al costo de aceptar acusaciones sin sustento.