El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar recordó que el Buen Fin nació en Ciudad Juárez hace 17 años, bajo el lema “Si en Juárez compramos, todos ganamos”.

Durante el arranque de la edición 2025, realizado en Plaza Juárez Mall, el edil destacó que este programa se ha convertido en un símbolo del impulso económico y la colaboración entre comerciantes y ciudadanía.

Pérez Cuéllar subrayó que el Buen Fin fomenta la compra en establecimientos locales y contribuye a mantener la derrama económica dentro de la frontera.

“Cuando uno compra en la ciudad no beneficia solo a una tienda, sino a toda la comunidad”, expresó.

El Buen Fin 2025 se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre y busca consolidar su impacto como una de las iniciativas comerciales más importantes del país, con Juárez como punto de origen y ejemplo de colaboración entre gobierno, empresas y sociedad.