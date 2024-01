“Sí me encabroné”; Xóchitl Gálvez considera inaceptable acuerdos en Coahuila

La precandidata presidencial por la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez calificó de “inaceptable” los acuerdos políticos en Coahuila, publicados por el dirigente nacional de Acción Nacional y aseguró que se lo hizo saber a Marko Cortés.

Fue este jueves 11 de enero, durante una entrevista con López Dóriga, que Gálvez expresó que sí se molestó ante la publicación en la que se pactó desde senadurías hasta notarías y remarcó que ella no aceptaría tales acuerdos.

“Es inaceptable el contenido de ese convenio, desde el punto de vista ético para mí. Jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, dijo.

Xóchitl aseguró que “para lo único que debes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas […] yo estoy aquí como precandidata a la Presidencia de la República, primero porque un millón de personas firmaron por mí”, aseguró Gálvez.

Adelantó que Morena va a intentar meterla en el mismo saco. “A mí los partidos no me han pedido absolutamente nada […] No se me ha condicionado a algún tipo de cartera, espacio, de nada y jamás lo hubiera aceptado”, expresó.

También informó que ya tuvo una conversación con el dirigente del PAN, Marko Cortés y le hizo saber su sentir. “Con la misma claridad que me caracteriza. Y pues sí me encabroné por lo que pasó”.

ElUniversal