Con motivo de los festejos por el Día de Muertos que se efectuarán este fin de semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhorta a la población a seguir las medidas preventivas, para no poner en riesgo la seguridad de las familias.

Al visitar los cementerios, se recomienda hacerlo en horarios de menor concentración de gente, usar ropa cómoda, protegerse del sol, hidratarse, supervisar en todo momento a niñas, niños y personas adultas mayores, y respetar las indicaciones del personal de cada espacio.

En cuanto a la instalación de altares de muertos en espacios públicos y privados, se sugiere poner veladoras sobre superficies firmes, alejadas de cortinas, papel picado o materiales combustibles, y no dejar velas encendidas sin supervisión.

En caso de utilizar iluminación eléctrica, evitar la sobrecarga de enchufes o conexiones múltiples, y mantener alejados a menores y mascotas para prevenir accidentes.

Además de evitar el uso de veladoras encendidas en zonas con vegetación o materiales inflamables dentro de los panteones y colaborar con la limpieza de los mismos.

Se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.