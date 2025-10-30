Inicio » Siga estas recomendaciones para festejar sin riesgos el Día de Muertos
Chihuahua

Siga estas recomendaciones para festejar sin riesgos el Día de Muertos

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Con motivo de los festejos por el Día de Muertos que se efectuarán este fin de semana, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhorta a la población a seguir las medidas preventivas, para no poner en riesgo la seguridad de las familias.

Al visitar los cementerios, se recomienda hacerlo en horarios de menor concentración de gente, usar ropa cómoda, protegerse del sol, hidratarse, supervisar en todo momento a niñas, niños y personas adultas mayores, y respetar las indicaciones del personal de cada espacio.

En cuanto a la instalación de altares de muertos en espacios públicos y privados, se sugiere poner veladoras sobre superficies firmes, alejadas de cortinas, papel picado o materiales combustibles, y no dejar velas encendidas sin supervisión.

En caso de utilizar iluminación eléctrica, evitar la sobrecarga de enchufes o conexiones múltiples, y mantener alejados a menores y mascotas para prevenir accidentes.

banner

Además de evitar el uso de veladoras encendidas en zonas con vegetación o materiales inflamables dentro de los panteones y colaborar con la limpieza de los mismos.

Se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

You Might Also Like

You may also like

Celebrarán próximo año el 30 aniversario del FITA con al menos 100...

Localizan y destruyen campamento delictivo en Guachochi

Congreso designa Panel de Especialistas para la elección del nuevo titular de...

Pisotea nuevamente Morena a la ley al detener a Ubers en aeropuertos:...

Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral–El Granillo

Entrega Estado 40 escrituras a familias de Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Cuauhtémoc,...

Juárez noticias All Right Reserved.