Andy López Beltrán, secretario de Organización Política de Morena, no se quedó callado tras el aluvión de críticas que recibió por su costoso viaje a tierras niponas.

¡Vaya que ardió el avispero en la 4T y alrededores con el viajecito de Andy a Japón! Y es que, mientras medio país anda contando los centavos para el súper, el junior de la organización morenista se echó una escapadita digna de influencer, hotel de 7,500 la noche incluido.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas a través de una carta pública en donde acusó a la oposición de espiarlo y lanzar una campaña de desprestigio basada en rumores falsos.

Aclaró que viajó en vuelos comerciales, se hospedó en un hotel de 7,500 pesos por noche –no en uno de lujo– y que sus vacaciones fueron autorizadas por la dirigencia de Morena tras jornadas extenuantes de trabajo.

López Beltrán reiteró su compromiso con la austeridad y los principios de humildad, además de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando los valores de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

La carta no le quitará la chamuscada que le dieron en medios y redes sociales, y no precisamente los neoliberales o conservadores, sino el pueblo bueno y sabio que de plano se sitió ofendido por el dispendio de dinero, pues es infame que haya gastado 7 mil 500 pesos en una noche de hotel, cuando un obrero mexicano gana esa misma cantidad en un mes de chamba.

Así que Andy no dejó pasar la oportunidad de victimizarse: que si la oposición lo espía, que si es campaña de desprestigio, que él es más austero que yogur griego light… y que, por supuesto, todo lo pagó de su bolsa tras “agotadoras jornadas”. ¿Quién fuera dirigente para descansar así, no?

Pero como estaría la carta de Andy que el mismísimo senador Gerardo Fernández Noroña la calificó de “malísima”. Noroña expresó dudas sobre la autenticidad del documento, pero reconoció que fue compartido por el propio López Beltrán en redes sociales.

La misiva con la que quiso apagar el incendio solo avivó el fuego. Hasta el siempre combativo Noroña se le fue a la yugular y tildó el documento de “malísimo”. Y eso que la 4T presume unidad, pero aquí pareciera que es sálvese quien pueda.

Por su parte, el senador Ricardo Anaya criticó la justificación del viaje, señalando incongruencias en el discurso de austeridad de Morena y cuestionando la transparencia en el uso de recursos para financiar el viaje. Ambos coincidieron en que la carta deja en evidencia una falta de coherencia por parte del equipo de Morena.

Por su parte a la presidenta Claudia Sheinbaum no le quedó otra que abordar superficialmente el tema cuando fue abordado por la prensa.

La presidenta pidió humildad y sencillez a quienes ejercen cargos públicos, luego de que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, respondiera a las críticas por su viaje a Japón.

Sheinbaum insistió en que todo político debe rendir cuentas, pues los partidos reciben recursos públicos y el pueblo es quien juzga sus actos.

Andy López Beltrán explicó que su viaje fue personal, pagado con recursos propios tras intensas jornadas de trabajo, y negó haber usado medios oficiales. Además, acusó una campaña de calumnias en su contra y destacó la importancia de recordar que las y los servidores públicos también son ciudadanas y ciudadanos con responsabilidad ante la sociedad.

Por más que quieran tapar el sol con un dedo, el pueblo bueno y sabio -ese que tanto presume la 4T- tiene memoria de elefante. Y ver a un “hijo de” dándose vida de rockstar con el dinero que para muchos representa un mes de sudor, pues no cae nada bien. Eso de “no mentir, no robar, no traicionar”… parece que ya necesita letra chiquita.