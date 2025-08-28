Inicio » Sigue vigente plan de contingencia contra el sarampión en la Sierra Tarahumara
Chihuahua

Sigue vigente plan de contingencia contra el sarampión en la Sierra Tarahumara

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, El DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), informó que se mantiene el plan de contingencia contra el sarampión en la región serrana, con un total de 17 mil 300 personas que han acudido hasta el momento a las jornadas de vacunación.

Mediante personal de las distintas dependencias, como parte de las acciones también se han entregado 8 mil 900 apoyos consistentes en paquetes alimenticios.

Lo anterior, en el marco de la estrategia Juntos por la Sierra Tarahumara, durante jornadas llevadas a cabo en los municipios de Guerrero, Carichí, Guachochi, Madera, Guazapares, Batopilas, Balleza, Bocoyna, Urique, Uruachi, Moris, Morelos, Ocampo, Maguarichi y Cusihuiriachi.

La coordinación con autoridades municipales y personal de salud ha sido fundamental para llevar a cabo estos operativos con éxito.

banner

Se reitera la invitación a la comunidad para que acuda a las jornadas de vacunación que continuarán en diferentes puntos de la región serrana, con el objetivo de garantizar la protección de la salud de las familias.

Con estas acciones, la administración estatal refuerza su compromiso de garantizar programas integrales que promuevan la salud pública, la prevención de enfermedades y la calidad de vida de la población en todos los rincones del estado.

You Might Also Like

You may also like

Detienen a presunto autor de homicidio cometido en 2017

Realiza FACIATEC reacreditación de sus dos programas educativos por parte de COMEAA

Se posiciona Chihuahua como líder productor de manzana con el 85% del...

Brinda SSPE atención emocional a 369 policías y sus familiares a través...

Asistieron más de 2 mil chihuahuenses a la Feria de Empleo de...

Ejecuta Fiscalía Anticorrupción orden de aprehensión por uso de documentos alterados en...

Juárez noticias All Right Reserved.