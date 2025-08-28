El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, El DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), informó que se mantiene el plan de contingencia contra el sarampión en la región serrana, con un total de 17 mil 300 personas que han acudido hasta el momento a las jornadas de vacunación.

Mediante personal de las distintas dependencias, como parte de las acciones también se han entregado 8 mil 900 apoyos consistentes en paquetes alimenticios.

Lo anterior, en el marco de la estrategia Juntos por la Sierra Tarahumara, durante jornadas llevadas a cabo en los municipios de Guerrero, Carichí, Guachochi, Madera, Guazapares, Batopilas, Balleza, Bocoyna, Urique, Uruachi, Moris, Morelos, Ocampo, Maguarichi y Cusihuiriachi.

La coordinación con autoridades municipales y personal de salud ha sido fundamental para llevar a cabo estos operativos con éxito.

Se reitera la invitación a la comunidad para que acuda a las jornadas de vacunación que continuarán en diferentes puntos de la región serrana, con el objetivo de garantizar la protección de la salud de las familias.

Con estas acciones, la administración estatal refuerza su compromiso de garantizar programas integrales que promuevan la salud pública, la prevención de enfermedades y la calidad de vida de la población en todos los rincones del estado.