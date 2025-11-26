—Pérdidas en millones de dólares y trailers atorados

—La lucha de los productores sigue y la cuerda no se afloja

Por segundo día consecutivo, los productores y transportistas mantuvieron bajo presión al gobierno de la 4T al tomar las garitas de todos los cruces internacionales de esta frontera, provocando el cierre total de las exportaciones de mercancías en la región.

Antes de las 2 de la tarde de este martes, los productores y transportistas no se anduvieron por las ramas y, como si fuera una misión bien orquestada, tomaron las garitas del puente Córdova de las Américas.

Ya con eso, se cerraron todos los cruces internacionales para exportación en la zona, porque este era el último bastión que quedaba abierto.

Unos 50 manifestantes se plantaron en la entrada y le pusieron punto final a la kilométrica fila de tráileres, dejando a todos a la expectativa de lo que salga de la reunión de sus líderes con la Secretaría de Gobernación.

**********

El cierre de los cruces internacionales —Córdova-Américas, Zaragoza-Ysleta y San Jerónimo-Santa Teresa—, los retrasos en mercancías ya alcanzaron la friolera de casi 500 millones de dólares.

Y no es para menos, porque el 90% de los tráileres (o sea, unos 6,840 de 7,600) están más varados que los autos en el Juan Pablo II en hora pico.

Cada unidad lleva mercancía que vale en promedio 65 mil dólares, así que hagan cuentas. Y para no dejar tan colgados a los paisanos, la Aduana mexicana extendió el horario en el cruce Guadalupe-Tornillo hasta las 10 de la noche.

Mientras tanto, el gobierno de la 4T sigue sintiendo el calorcito y los daños económicos siguen creciendo. ¡Esto pinta para largo!

************

Mientras acá en Juárez los manifestantes no quitaban el dedo del renglón y seguían armando el alboroto, los meros líderes del movimiento se lanzaron a la Ciudad de México para echarse una platicada con las autoridades y ver si ahora sí les daban luz verde a sus peticiones.

Pero ya para la tarde, se supo que los de la 4T no soltaron ni tantito la cuerda. Dicen que son más tercos que la mera gente del campo que está sufriendo con todo este rollo.

Trascendió que el líder Eraclio “Yako” Rodríguez advirtió que, si no les dan respuesta, y así les traigan al Ejército y la policía, no se van a rendir, ni a salir de las aduanas.

Hicieron horas nalga en reunión con Segob, pero no logran acuerdos sobre la Ley de Aguas, precios justos, el costo del diésel y seguridad para los transportistas.

Además, acusaron al gobierno federal de ser ellos los que provocaron la crisis y no ellos. En Juárez, los bloqueos en puentes y aduana siguen sin moverse, y según el mormón LeBaron, no piensan quitar el dedo del renglón porque es cuestión de sobrevivencia para el campo.

Mientras tanto, el gobierno de la 4T seguirá bajo presión y los daños económicos seguramente seguirán y no pararán de sumar.

**********