Con la colaboración de 70 policías viales distribuidos en distintas escuelas y cruceros de la localidad, la Coordinación General de Seguridad Vial implementó un operativo especial para el resguardo de estudiantes, maestros y padres de familia en el regreso a clases.

Se da a conocer que hasta el momento se ha obtenido un saldo blanco de incidencias mediante las labores de vigilancia y orientación a las familias juarenses, quienes este lunes retornaron a las actividades en las instituciones educativas de nivel básico.

Estas acciones estratégicas, que son implementadas de manera permanente durante todo el ciclo escolar, se realizan principalmente durante los horarios de entrada y salida de las escuelas, tanto en el turno matutino como el vespertino.

Seguridad Vial sugiere a los padres de familia durante este tipo de actividades:

– Salir con tiempo de casa

– Respetar los límites de velocidad

– Ceder el paso a otros guiadores y a los peatones

– Utilizar pasos y puentes peatonales

– Nunca estacionarse en doble fila

– Hacer uso de las banquetas para caminar

– Cruzar por las esquinas

– Atender las indicaciones de los policías viales