El sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante” fue clave para la localización y detención de un hombre señalado por su presunta participación en el robo con violencia de un vehículo en la colonia Villas de Solar.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron el llamado de un ciudadano que denunció haber sido amenazado con un arma de fuego y despojado de su camioneta Chevrolet Silverado, color rojo, modelo 2020, en el cruce de las calles Puerto Obaldía y Bahía de Kino.

De acuerdo con el reporte oficial, tras obtener los datos del vehículo y las características del presunto responsable, se activaron los protocolos de búsqueda mediante el sistema de cámaras urbanas, lo que permitió rastrear la posible ruta de escape del automotor robado.

Gracias a la rápida coordinación entre las unidades en campo y el monitoreo desde el centro de control, en cuestión de minutos se logró ubicar una camioneta que coincidía con la descripción proporcionada por la víctima.

Al interceptarla, los agentes confirmaron que se trataba del vehículo reportado y procedieron a la detención del conductor, quien fue identificado como Jorge Alberto T. C., de 29 años, presuntamente implicado en la comisión del delito de robo de vehículo con violencia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se dé inicio a la investigación correspondiente y se determine su situación legal, mientras que el vehículo fue asegurado y será entregado a su legítimo propietario.

Autoridades municipales destacaron la importancia del sistema “Juárez Vigilante” como una herramienta clave en la atención de emergencias, ya que ha permitido una respuesta más rápida y efectiva ante hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró su compromiso con la ciudadanía y exhortó a seguir denunciando cualquier hecho delictivo, asegurando que la tecnología y el trabajo coordinado son fundamentales para recuperar la seguridad en la ciudad.