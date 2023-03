Hay acciones que parecen bloquear la alianz

Soldados van y vienen a ciudad Juárez y la violencia sigue igual; este viernes arribaron a esta frontera 232 elementos del ejército mexicano procedentes del centro del país para sumarse a l lo que pomposamente llamaron “Operación Juárez 2023”.

Se trata de una estrategia que tiene el fin de reforzar las operaciones que se llevan a cabo para inhibir las actividades ilícitas de la delincuencia organizada que operan en esta ciudad fronteriza.

Atrás quedó el plan que implementaron conjuntamente con el gobierno del estado y el municipio desde el año pasado, y ahora los militares tienen su propia “Operación Juárez 2023”.

Demostrado esta que van y vienen elementos del ejército y de su rama la Guardia Nacional desde 2007, ya han transcurrido 16 años y no pasa nada positivo, los homicidios dolosos siguen en los mismos índices al igual que otros delitos del fuero federal y común.

Por qué mejor no anuncian que llegaron 300 elementos de la Policía Ministerial Federal para investigar y ejecutar órdenes de aprehensión, eso no ha pasado, ni pasará.

La 4T puso todas las canicas a la cuestionada Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), pero la verdad está peor que en el sexenio pasado de Enrique Peña nieto; por cierto en el asunto de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros, Tamaulipas los agentes del FBI sólo interactuaron con la Sedena y la Semar que no son sus pares; la fantasmal FGR ni sus luces.

A 18 meses de que termine este sexenio ya no esperan los mexicanos más que seguir viendo transitar a la Guardia Nacional que poco o nada hace y de esperar que algún día se fortalezca Policía Federal Ministerial.

Lo que parecen ser actos políticos de la mayor normalidad pero que intrínsicamente traen un tufo de bola muy dura para la posibilidad de la alianza entre PAN, PRI y PRD.

La lógica de las alianzas indica que frente a la alianza la capital del estado le correspondería a Acción Nacional por ser el partido más competitivo de los tres con la reelección de Marco Bonilla.

en el caso del PRI le correspondería Ciudad Juárez con la obligación de que fuera una mujer quien encabezará la alianza ya que en Chihuahua lo más seguro será un varón.

Pero en las últimas semanas con la anuencia de la dirigencia estatal del partido azul y desde palacio como que no ven, ni escuchan nada han dejado correr a la diputada local Marisela Terrazas y a la diputada federal Daniela Álvarez que anda mega activa que una semana si y otra también realiza actividades en apoyo a diversos sectores de la localidad.

Que estará pasando por la mente de los jefes del PAN estatal que aún a sabiendas de que han estado manzaneando a priistas y perredistas para generar la alianza en el estado permiten que inicie precampaña dos de sus diputadas.

Por el lado tricolor tanto Alejandro Domínguez como Mireya Porras andan más metidos en sus proyectos personales, el primero correteando una notaría y la profesora quedando bien en la Francisco Villa y Heroica Colegio Militar

Por lo que queda en el ambiente político electoral la duda si es que realmente se va a llevar a cabo una alianza o se seguirá perfilando que queda quien por su lado.

El partido Movimiento Ciudadano está más apagado que cuando fueron las pasadas elecciones electorales.

No se diga Rodolfo “Güero” Martínez que no ha salido a la luz pública.

Acaso estará planeando los amarres que pudiera conseguir con miras al 2024.

Fuentes confiables informan que pudiera estar coquetean con el partido Morena y dejar en paz al partido naranja que no pinta en el estado ni en el ciudad.

Si es así, estaría siguiendo al diputado federal Armando Cabada Alvidrez quién brincó de ser independiente a morenista.