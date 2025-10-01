Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron con 26 votos, la solicitud para que se implemente de inmediato un plan de emergencia sanitaria en la ciudad de Hidalgo del Parral, que atienda los colapsos y derrames de líneas de drenaje dado a que se están presentando problemas de salud en la ciudadanía, derivado del problema referido.

Este punto de acuerdo, fue presentado por la diputada Alma Portillo Lerma del Partido Movimiento Ciudadano, quien detalló que se insta al Ayuntamiento de Parral y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de dicha región, a que trabajen de manera coordinada para solucionar la crisis sanitaria que actualmente aqueja a la ciudad.

Dijo que se espera que implementen acciones dentro de 48 a 72 horas siguientes en las que se contenga y se retiren desechos, así como que desinfecten, señalicen y acoten un cerco sanitario, y realicen obras correctivas para reparar o sustituir los tramos colapsados.

Expresó que es prioritario que se lleve una reconexión de descargas, sellado de pozos de visita y limpieza integral en el arroyo Héroes de la Revolución y de DQO/DBO en los puntos de salida y en el río Parral, con un calendario semanal y publicación de los resultados.

“En la ciudad de Parral se registra una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años. Diversas zonas urbanas presentan colapsos constantes en las líneas de drenaje, lo que ha derivado en escurrimientos a cielo abierto, derrames de aguas negras, malos olores persistentes y contaminación ambiental”, señaló Portillo Lerma en tribuna.

Afirmó que esta situación se ha prolongado durante meses sin que las autoridades competentes implementen acciones afectivas, inmediatas o suficientes para contener el daño, lo que constituye un riesgo real y permanente para la salud de las y los parralenses.

En este sentido, pidió que se declare riesgo sanitario focalizado en la calle Primavera de la colonia Héroes de la Revolución y tramos del río Parral con presencia de escurrimientos; imponer medidas de seguridad y en su caso, procedimientos sancionatorios, así como una campaña de información sobre el riesgo para la ciudadanía.

Se exhortó a la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) a realizar inspecciones inmediatas en las descargas hacia el río Parral y cuerpos receptores, determinar la magnitud de la contaminación, imponer medidas y en su caso, sanciones; ordenar acciones de saneamiento y remediación coordinadas con Ayuntamiento, JMAS Parral y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS).

Que el Ayuntamiento de Parral, JMAS Parral, COESPRIS y CONAGUA, remitir al Congreso del Estado a, en 10 días hábiles, un informe inicial con: diagnóstico técnico por punto crítico; programa de obra (fechas, tramos, responsables, presupuesto); métricas de riesgo sanitario y calendario de muestreos; y medidas de comunicación pública y atención ciudadana. Así como Informes quincenales de avance durante la ejecución.

Por último, que se informe a las autoridades exhortadas, sobre la persistencia de riesgos sanitarios y la omisión de medidas puede derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, en la responsabilidad patrimonial por actividad administrativa irregular, sin perjuicio de las acciones legales que en su momento ejerzan las y los afectados.