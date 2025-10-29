La Fiscalía General de la República (FGR) va por la extradición del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado junto con su esposa, la actriz y conductora Inés Gómez Mont, de operar una red de empresas fantasma que desvió más de 3 mil millones de pesos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este martes, la FGR informó que, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición de Álvarez Puga, quien se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del empresario y abogado.

Sin embargo, sus abogados, en Estados Unidos, impugnaron la orden de deportación emitida por el juez migratorio, misma que se resolverá el 12 de noviembre próximo.

Mediante un comunicado, la FGR recordó que el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, también tiene una orden de aprehensión vigente, por defraudación fiscal, en la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

Indicó que, en su momento, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó a INTERPOL se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.

