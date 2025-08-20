El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación por el hallazgo de 390 cadáveres en el crematorio Plenitud.

La petición plantea que el caso sea investigado a nivel federal para agilizar la identificación de los cuerpos, garantizar la reparación del daño a las familias y definir responsabilidades de autoridades y dependencias relacionadas con el tema.

El documento presentado detalla que en un primer momento se localizaron 386 cuerpos y que posteriormente se encontraron cuatro más. También se señala que el crematorio Plenitud fue contratado por funerarias como Luz Divina, Proteco Deco, Capilla del Carmen, Capilla Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

Las diputadas María Antonieta Pérez Reyes y Rosana Díaz expusieron que la intervención de la FGR permitiría dar certidumbre al proceso. Propusieron además que la Fiscalía estatal y la federal trabajen bajo un convenio de colaboración para acelerar los trámites y ofrecer acompañamiento a las familias afectadas.

De igual manera recordaron que la bancada de Morena ha impulsado en anteriores legislaturas iniciativas para regular la operación de los crematorios y sancionar la retención indebida de cuerpos. Actualmente se analizan propuestas enfocadas en supervisión permanente, renovación de licencias y la posibilidad de que los familiares presencien las cremaciones.

La solicitud busca que el caso del crematorio Plenitud sea llevado al ámbito federal, con el propósito de esclarecer los hechos, avanzar en la identificación de los cadáveres y establecer las responsabilidades correspondientes.