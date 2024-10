“Somos 130 millones de mexicanos, no 36”, Diputados PRI piden pluralidad a nuevo gobierno

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, emitió posicionamiento respecto a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva Presidenta de la República, deseando éxito al nuevo gobierno y pidiendo que se trabaje para todas y todos los mexicanos, no solo para los electores del partido oficialista.

“Somos 130 millones de mexicanos, en esta nueva etapa se debe gobernar para todas y todos, sería un error grave atender solo las voces de quienes coinciden con el partido en el poder”, manifestó Arturo Medina, Coordinador de la Bancada tricolor en el Congreso local.

Medina Aguirre dijo que la nueva etapa del país se debe iniciar con ánimo de colaboración, pues el país necesita reconciliarse para poder recomponer la unidad que se ha lastimado con la polarización, la inseguridad y los ataques a las instituciones sufridos durante el sexenio de López Obrador.

“Confiamos en el criterio propio de Claudia Sheinbaum; para que el país rompa los ciclos de pobreza, confrontación y violencia es necesario que el nuevo gobierno abandone las posturas que no han abonado a la movilidad social, a la unidad y a la paz; no nos opondremos a la continuidad de lo útil, pero seremos firmes al señalar aquello que no nos lleve por el rumbo de la prosperidad”, se lee en el posicionamiento emitido por el Grupo Parlamentario.

Los legisladores locales señalaron además que, desde su competencia en el Congreso del Estado, impulsarán siempre los acuerdos y el diálogo como la forma de generar resultados, pues consideran que en el ámbito local se debe propiciar el tono que se desea en el plano nacional.

“Deseamos éxito a la Dra. Sheinbaum en su gestión, sabiendo que de esto depende el presente y el futuro de todas las familias del país. Deberán ser la pluralidad, la transparencia y el respeto a las libertades de todas y todas, las guías del poder en este momento de la República”, señalaron los integrantes del GPPRI.