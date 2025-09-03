Inicio » Son ya 40 permisos provisionales los expedidos para la venta de artículos alusivos a las Fiestas Patrias
Ciudad Juárez

Son ya 40 permisos provisionales los expedidos para la venta de artículos alusivos a las Fiestas Patrias

La Dirección de Regulación Comercial ha expedido 40 permisos temporales a comerciantes ambulantes y semi-fijos para la venta de productos alusivos a las Fiestas Patrias.

Óscar Guevara, titular de la dependencia, mencionó que el costo del permiso es de mil 923 pesos y se les pide a estos vendedores con la intención de asegurar un comercio ordenado y seguro para la ciudadanía.

Explicó que los comerciantes podrán vender artículos como banderas, sombreros, ropa típica, trompetas, pulseras, entre otros productos patrios, del 1 al 16 de septiembre.

“Los interesados en adquirir el permiso pueden acercarse a las oficinas de la dependencia ubicadas en calle Mauricio Corredor, en la Zona Centro, o llamando al número de teléfono 656-737-0460; como requisito se requiere la credencial de elector vigente y el domicilio del lugar donde se instalará el puesto”, explicó.

