CIUDAD JUÁREZ, CHIH. – En una muestra de colaboración y compromiso social, la Dirección de Vinculación y Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el CBTis No. 114, llevó a cabo una colecta de donativos destinada a apoyar a las familias damnificadas por las recientes inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

La actividad fue encabezada por el coordinador Ricardo Casillas, quien supervisó la logística del acopio en conjunto con personal administrativo, docente y alumnos integrantes del programa Red Centinela.

El objetivo de la colecta fue reunir artículos de limpieza y productos de primera necesidad para su envío a las comunidades afectadas por las lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Con esta acción, los jóvenes centinelas y los elementos de la Policía de Proximidad reafirmaron su compromiso con los valores de empatía, solidaridad y servicio comunitario, promoviendo la participación ciudadana desde el ámbito educativo y policial.

La SSPE reconoció el esfuerzo y la colaboración del alumnado y del personal del CBTis 114, destacando que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre las instituciones y la sociedad, además de contribuir a la formación integral de los jóvenes juarenses.