SpaceX alcanzó un nuevo hito en su carrera espacial al completar con éxito el décimo vuelo de prueba de su nave Starship, el cohete más grande construido hasta ahora. El lanzamiento tuvo lugar desde la base de la empresa en Texas y, tras una hora de maniobras, la etapa superior amerizó con éxito en el océano Índico, cumpliendo con los objetivos previstos.

La propia compañía, propiedad de Elon Musk, celebró el logro en redes sociales con un mensaje en el que felicitaba a su equipo por la operación. El éxito llega después de varios aplazamientos y fracasos, entre ellos explosiones en aire y tierra, que habían generado dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Este lanzamiento se realizó luego de que el vuelo fuera suspendido dos veces: primero por problemas técnicos y después por condiciones meteorológicas adversas. Finalmente, la ventana de lanzamiento del martes permitió concretar la misión, considerada clave para la credibilidad del programa Starship.

Analistas del sector espacial señalan que, si bien este avance representa un paso firme, aún quedan miles de desafíos técnicos por superar. El experto Dallas Kasaboski advirtió que los fracasos previos superan a los éxitos, por lo que SpaceX aún está bajo gran presión para demostrar que Starship es fiable.

El objetivo final del proyecto es ambicioso: realizar viajes interplanetarios, incluyendo la colonización de Marte, uno de los grandes sueños de Elon Musk. Además, versiones modificadas de Starship se integrarán al programa Artemis de la NASA, que busca el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna.

SpaceX también planea utilizar este megacohete para vuelos de larga distancia en la Tierra, prometiendo a sus clientes llegar “a cualquier parte del mundo en una hora o menos”. Sin embargo, antes de que estas promesas se materialicen, Starship deberá completar con éxito vuelos tripulados y probar que su tecnología de reutilización es viable tanto en la primera como en la segunda etapa de la nave.

