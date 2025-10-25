Inicio » Subastan una pluma por más de 28 mil dólares: pertenecía a un ave extinta
Una pluma de nueve gramos fue vendida en Nueva Zelanda por 46.000 dólares neozelandeses (unos 28.365 dólares estadounidenses), estableciendo un nuevo récord mundial. El objeto pertenecía al huia, un ave extinta cuyo último ejemplar fue visto a comienzos del siglo XX.

El huia era una especie endémica de Nueva Zelanda, cuyas plumas fueron utilizadas como símbolo de estatus por jefes maoríes. Con la llegada de los europeos, se convirtieron en artículos de colección, lo que aceleró su desaparición.

La casa de subastas Webb’s informó que el precio final superó en casi diez veces la estimación inicial. La pieza destaca por su excelente conservación: sin daños, con el color intacto y una textura bien preservada.

Tras la venta, varios coleccionistas manifestaron interés en adquirir otros restos de especies extintas, lo que ha despertado un debate sobre el mercado de “objetos imposibles”.

El Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda recordó que la venta de plumas de aves vivas está regulada, aunque no aclaró si la ley contempla futuras subastas de especies desaparecidas.

