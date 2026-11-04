El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), incrementó de 4 a 12 millones de pesos (mdp), el presupuesto para entregar 35 mil 050 lentes adaptados a estudiantes de nivel Básico, durante el presente ciclo escolar.

Lo anterior, en conjunto con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.

La estrategia contempla la aplicación de 80 mil 617 exámenes de la vista en 1,299 planteles escolares distribuidos en los distintos municipios de la entidad, apoyos estatales que se entregan de manera directa a las y los alumnos en sus salones de clase.

Durante el inicio del programa en la Escuela Primaria “Artículo 123 Constitucional”, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, destacó el impacto operativo de la medida en la dinámica diaria del aula, donde las y los maestros detectan oportunamente las necesidades visuales.

“El respaldo de Fechac y de Ver Bien para Aprender Mejor nos da certeza técnica para avanzar en la atención de esta problemática. La educación no depende únicamente de la infraestructura física del edificio, sino de la comunidad que forman familias, docentes y autoridades. Esta entrega fortalece la labor diaria en los salones y prioriza el desarrollo de niñas y niños”, dijo.

Por su parte, la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López, enfatizó que esta suma de esfuerzos permite garantizar condiciones equitativas de aprendizaje.

“Las dificultades visuales no se relacionan con la capacidad o inteligencia del alumnado. Identificarlas a tiempo nos permite brindar soluciones directas y garantizar condiciones de equidad, representando además un alivio significativo para la economía familiar”, comentó.

En su intervención, el director general de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, José Antonio Dorbecker, resaltó la articulación entre el personal médico y el cuerpo docente, para eliminar las barreras visuales que limitan el desempeño académico.

Las autoridades educativas informaron que las revisiones optométricas y la entrega de anteojos continuarán directamente en los planteles de todos los municipios, a lo largo del ciclo escolar.