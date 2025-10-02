Chihuahua, Chih.- El dirigente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, Alejandro Domínguez, expresó su rotundo rechazo a la iniciativa de Morena que pretende modificar la Ley de Amparo, advirtiendo que se trata de un intento más de controlar el Poder Judicial y de dejar en estado de indefensión a las y los mexicanos.

La Ley de Amparo es un pilar histórico de la protección ciudadana, reconocida internacionalmente como una garantía frente a la arbitrariedad. Morena quiere despojar al pueblo de esa herramienta de defensa, sometiéndolo al criterio político de jueces impuestos a modo por este gobierno”, señaló Domínguez.

Asimismo, destacó que esta propuesta se suma a la simulación de la llamada “elección judicial”, que en realidad fue un retroceso, plagada de imposiciones y dedazos. “Con estas reformas, Morena busca el control absoluto del Poder Judicial, con el claro objetivo de consolidar un régimen autoritario que se asemeja a las dictaduras de corte socialista, donde los ciudadanos quedan desprotegidos ante detenciones arbitrarias y abusos de poder”, agregó.

El líder priista advirtió que esta iniciativa no es un ajuste técnico ni un esfuerzo por agilizar procesos, sino un paso más hacia el autoritarismo, que pretende gobernar con miedo y amenazas. “Se trata de instaurar un modelo de narcodictadura en el que el gobierno decida a quién se protege y a quién se persigue”.

Finalmente, Alejandro Domínguez afirmó que el PRI se opondrá firmemente, con todos los medios legales y políticos, a este atropello a las garantías ciudadanas,, por lo que convocó a juristas, académicos, estudiantes y a toda la sociedad civil a no quedarse callados. Defender la Ley de Amparo es defender la libertad, la democracia y la justicia en México”.