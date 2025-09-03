Más de mil 500 atletas originarios de 30 países, la mayoría del continente europeo, confirmaron su participación en el Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), la carrera pedestre de mayor prestigio a nivel mundial, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en Batopilas, Urique y Bocoyna.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, informó que la categoría de 100 millas será la competencia principal del evento, además las distancias de 100, 53, 35, 20 y 8 kilómetros, que mostrarán, dijo, la majestuosidad de la Sierra Tarahumara.

Todas las rutas tendrán como meta final el Parque Barrancas del Cobre, en Urique y que se estima una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, que beneficiará a los prestadores de servicios de los municipios sede y de los alrededores.

En el caso de los atletas rarámuri, el funcionario mencionó que el Gobierno del Estado les apoyará con el monto de la inscripción y patrocinadores del evento les proveerán del equipo que ellos soliciten para participar.

Gómez Gallegos invitó a la población en general a disfrutar de esta competencia, que tendrá la participación de campeones mundiales de la especialidad, ya que será clasificatoria para las finales de la UTMB World Series, que se celebran anualmente en Chamonix, Francia, localidad situada en la región de los alpes.

Alejandra Villalobos, directora de Turismo, explicó que este certamen inició en 2023 y cuenta con varios eventos clasificatorios a nivel mundial.

Destacó que, en el caso de Chihuahua, tendrá una proyección a nivel internacional y la intención es que se realice año tras año, toda vez que la Sierra Tarahumara tiene el terreno perfecto para quienes corren este tipo de distancias.

En el caso de las 100 millas, ejemplificó, su recorrido tiene un desnivel de 9 mil metros, una elevación mayor a la montaña del Everest.

Para mayor información sobre las categorías y las inscripciones, consultar en la página oficial del evento https://utmb.world/, en sus redes sociales en @UTMBWorldSeries, o en los perfiles oficiales de la Secretaría de Turismo: @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.