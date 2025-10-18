La Secretaría de Salud, a través del doctor Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología, dio a conocer que hasta el 13 de octubre se tiene registro de 87 casos confirmados de rickettsiosis y 41 defunciones a causa de esta enfermedad.

Los municipios con mayor incidencia son Chihuahua, con 45 casos; Ciudad Juárez, con 33; Meoqui, con 5; Delicias, con 3, y Ascensión, con 1.

Los grupos de edad más afectados son de 5 a 14 años con 31 casos; 25 a 44 años, con 18; 45 a 64 años, con 16; 1 a 4 años, con 11; 15 a 24 años, con 9, y 65 años y más, con 2 casos.

En cuanto a las defunciones, se registraron 26 en Chihuahua, 12 en Ciudad Juárez, 2 en Delicias y 1 en Meoqui. Por grupo de edad, corresponden a 10 casos en los rangos de 5 a 14, 25 a 44 y 45 a 64 años; 5 casos entre 15 y 24 años; 4 en niños de 1 a 4 años, y 2 en personas de 65 años y más.

Asimismo, se informó que 28 de los fallecimientos ocurrieron en hospitales del sector salud, 10 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 3 en hospitales privados.

Finalmente, la dependencia destacó que los casos y defunciones por rickettsiosis han disminuido 6.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 82 casos confirmados y 43 muertes.