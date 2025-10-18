Inicio » Superan las 40 muertes por rickettsia en la entidad
ChihuahuaPortada

Superan las 40 muertes por rickettsia en la entidad

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Salud, a través del doctor Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología, dio a conocer que hasta el 13 de octubre se tiene registro de 87 casos confirmados de rickettsiosis y 41 defunciones a causa de esta enfermedad.

Los municipios con mayor incidencia son Chihuahua, con 45 casos; Ciudad Juárez, con 33; Meoqui, con 5; Delicias, con 3, y Ascensión, con 1.

Los grupos de edad más afectados son de 5 a 14 años con 31 casos; 25 a 44 años, con 18; 45 a 64 años, con 16; 1 a 4 años, con 11; 15 a 24 años, con 9, y 65 años y más, con 2 casos.

En cuanto a las defunciones, se registraron 26 en Chihuahua, 12 en Ciudad Juárez, 2 en Delicias y 1 en Meoqui. Por grupo de edad, corresponden a 10 casos en los rangos de 5 a 14, 25 a 44 y 45 a 64 años; 5 casos entre 15 y 24 años; 4 en niños de 1 a 4 años, y 2 en personas de 65 años y más.

banner

Asimismo, se informó que 28 de los fallecimientos ocurrieron en hospitales del sector salud, 10 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 3 en hospitales privados.

Finalmente, la dependencia destacó que los casos y defunciones por rickettsiosis han disminuido 6.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 82 casos confirmados y 43 muertes.

You Might Also Like

You may also like

Detienen a posible distribuidor de cocaína del Infonavit Tecnológico

Destruye EU un submarino que transportaba drogas; hubo colombianos asesinados

Invita Mudech a artistas a participar en la segunda edición de la...

Acerca municipio sus servicios a vecinos de la colonia El Sauzal

Ofrece Pedro Torres primer informe legislativo, destaca Gestión de transporte para el...

Presentará la UACH libro sobre el movimiento universitario de 1985, el próximo...

Juárez noticias All Right Reserved.