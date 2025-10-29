La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), dio a conocer que se ha apoyado a 2 mil 172 habitantes de 13 municipios con créditos para adquirir materiales de construcción, como parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda 2025.

A través de dicha iniciativa, la población accede a un esquema de financiamiento sin intereses y con facilidades de pago a 18 meses, que le permite adquirir insumos para mejorar sus casas.

Durante la última entrega de estos apoyos se benefició a 132 habitantes del municipio de Julimes, con cemento, lámina, polín, boiler solar, piso de cerámica y block.

La jornada fue encabezada por el director general de Coesvi, José Antonio Chávez y el alcalde, José Moncayo Porras, quienes coincidieron en que la colaboración entre los distintos niveles de Gobierno, fortalece la calidad de vida de la ciudadanía.

Para acceder a estos financiamientos, se requiere de un enganche del 15 por ciento del monto total solicitado. También hay la posibilidad de obtener un segundo crédito, una vez saldado el 50 por ciento del primero.

Entre los municipios beneficiados con este Programa se encuentran Balleza, Meoqui, Delicias, Parral, Camargo, Santa Isabel, Rosales, La Cruz, San Francisco de Conchos, Cuauhtémoc, Julimes, Chihuahua y Juárez.