El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud informa que como parte del programa de vacunación contra el sarampión “Regreso a clases”, implementado el pasado fin de semana en la entidad, fueron aplicadas 22 mil 839 dosis en los diversos distritos.

En el Distrito Juárez que comprende los municipios de Ahumada, Guadalupe, Juárez y Práxedis G. Guerrero, fueron 10 mil 381 las vacunas aplicadas.

En el Distrito Chihuahua que abarca Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Delicias, Belisario Domínguez, Gran Morelos, Julimes, Meoqui, Nonoava, Rosales, San Francisco de Borja, Santa Isabel y Satevó, se realizaron 6 mil 400 inmunizaciones.

En el Distrito Parral integrado por Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Guadalupe y Calvo, Parral, Huejotitán, Jiménez, López, Matamoros, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, se inoculó a 2 mil 821 personas.

En el Distrito Guachochi, que comprende los municipios de Batopilas y Guachochi, se aplicaron 1,100 dosis; en Bachíniva, Carichí, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guerrero, Madera, Matachí, Riva Palacio y Temósachic, del Distrito Cuauhtémoc, hubo 609 beneficiarios.

El Distrito Nuevo Casas Grandes, conformado por Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana y Nuevo Casas Grandes, registró la aplicación de 505 biológicos; en el Distrito Camargo que incluye a Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Saucillo, fueron 461.

En el Distrito Creel que incluye a Bocoyna, Maguarichi, Moris, Ocampo y Uruachi, se aplicaron 330 vacunas; en el Distrito Témoris, que comprende los municipios de Chínipas, Guazapares, Morelos y Urique, 120 personas recibieron la dosis.

Coyame del Sotol, Manuel Benavides y Ojinaga forman parte del Distrito Ojinaga, donde se aplicaron 70 inoculaciones y en el Distrito Gómez Farías, donde están incluidos Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Madera y Namiquipa, fueron otras 42.

La Secretaría de Salud informó que continuará la aplicación de los biológicos contra el sarampión en los centros de Salud y en los puntos establecidos por cada distrito en la entidad.