Luego que ayer el peso cerró en 17.42 unidades, su mejor nivel desde hace siete años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no deja de sorprender el fortalecimiento del peso y señaló que en esto puede haber varios factores, pero uno muy importante es la confianza pues se sabe en el mundo financiero, afirmó, que no hay corrupción, hay gobernabilidad y que hay un auténtico Estado de Derecho y no de “cohecho” como era antes.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que otro factor importante para que el peso esté fortalecido es que hay finanzas públicas sanas y que el país no está endeudado.

“No deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Ayer llegó a un nivel con relación al dólar que no se veía en siete años. Entonces esto es confianza, pueden decir nuestros adversarios que son otros factores, sí, sí, hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante: la confianza.

“Es que se sabe de qué hay financias públicas sanas que el país no está endeudado. Se debe que no hay corrupción, esto es de conocimiento en el mundo financiero, se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho no como antes,” Estado de chueco”, “de cohecho”.

Se sabe que hay gobernabilidad, que muy contrario a lo que opinan por ejemplo hasta en el gobierno de Estados Unidos por desinformación, no creo que, por mala fe, de que hay lugares en donde no se puede ir en México”, dijo.

ElUniversal