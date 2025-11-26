La rehabilitación del Parque Domingo García Ramos de la colonia Horizontes del Sur, pronto será una realidad gracias al programa encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zonas de Paz en su vertiente Obras Comunitarias.



El propósito del programa que se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) así como del Gobierno Muncipal, es construir territorios de paz y bienestar a través del mejoramiento del entorno urbano, al igual que las condiciones sociales de los sectores intervenidos.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, atendió este día el llamado para supervisar los avances de la obra que cuenta con trabajos en 330 metros cuadrados, la cual, se encuentra en un 60 por ciento de avance, y se espera pueda ser entregada de manera oficial para el próximo diciembre.



El alcalde agradeció la inversión por parte del Gobierno de México y felicitó a las y los habitantes del área por su buena organización y disposición; “ellos tomaron la decisión de qué hacer con el recurso, no obstante, también vamos a apoyar”.



Dijo que quizá del monto cedido por la SEDATU, pudiera faltar una mínima cantidad para complementar las necesidades de las y los vecinos, por lo que no dudó en escuchar las solicitudes para darles seguimiento oportuno.



Ana Gabriela Villanueva Huerta, directora general de Obras Comunitarias de la SEDATU, indicó que actualmente este programa cuenta con 160 obras activas a nivel nacional, debido a que es uno de los proyectos prioritarios de la presidenta de México.



“El propósito principal de este tipo de actividades es involucrar a la comunidad para que se apropien de los espacios y que ellos sean quienes decidan, ya que este programa se trabaja a través de un taller de diseño participativo en el que las y los integrantes de las comunidades deciden o plasman sus sueños en este sitio público”, puntualizó.



El parque además de área de juegos, ejercitadores, renovación de la cancha de futbol e iluminación, contará con su propio Centro Comunitario, por lo que el corredor central se adecuó para que su diseño quedara amplio, permitiendo así la integración social de todas y todos los habitantes de las cinco etapas de la colonia Horizontes del Sur.