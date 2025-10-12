La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este sábado el municipio de Huauchinango para supervisar los trabajos de atención a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en la Sierra Norte del estado.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y por elementos de las Fuerzas Armadas, la mandataria recorrió uno de los albergues habilitados en la zona, donde dialogó con los pobladores damnificados y constató la entrega de apoyos.

Durante su visita, Sheinbaum reiteró el compromiso del Gobierno de México con las comunidades afectadas y reconoció el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para restablecer las condiciones de seguridad y bienestar en la región.

Las autoridades informaron que la ayuda humanitaria continúa fluyendo hacia los municipios de la Sierra Norte, con la distribución de despensas, cobertores, ropa y maquinaria para atender los daños en caminos y viviendas.

Publimetro