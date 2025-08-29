El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, acompañado de la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, realizó un recorrido de supervisión en los trabajos de rehabilitación de la carretera Meoqui-Julimes, en un tramo de 23 kilómetros que contempla una inversión superior a los 50 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado.

Las labores en curso comprenden bacheo superficial en tramos aislados, fresado, colocación de geotextil, tendido de carpeta asfáltica y señalamiento horizontal a lo largo de la vía.

Esta obra beneficiará a más de 217 mil habitantes, mejorará la conectividad regional y fortalecerá la seguridad y comodidad de los usuarios, además de impulsar el turismo y la actividad productiva en la zona centro-sur de la entidad.

Chanez destacó que esta rehabilitación forma parte de un circuito carretero que busca consolidar la comunicación entre municipios de la región.

“Todo este sector tiene una actividad productiva muy importante, y esta obra se traduce en beneficio para productores, comerciantes y familias de la región”, expresó.

Por su parte, Soto subrayó la relevancia de este proyecto para la población.

“Es una obra muy importante para todos los meoquenses, por mucho tiempo fue un dolor de cabeza la carretera a la Cordillera porque no solo es un camino más, sino un acceso estratégico para nuestra región. Estamos muy agradecidos con nuestra gobernadora Maru Campos por el apoyo recibido. Estoy segura de que después de su construcción original no se había intervenido de esta manera”, dijo.