Su señoría no me destruya la vida”, “soy un junior no un delincuente”, clamó Rodolfo, mejor conocido en redes como el “Fofo Márquez”, en la audiencia celebrada este miércoles, previo a que el juez determine su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras haber agredido a golpes a una conductora.

“Tengo 27 años y ya perdí un año de mi vida”, dentro de la cárcel, afirmó el “Fofo” ante el juez a quien le pidió ser juzgado por las lesiones que provocó y no por tentativa de feminicidio “porque no, no sería capaz de matar ni a un perro”.

Desde la vitrina de seguridad de la sala 8 de los juzgados de control de Barrientos, Rodolfo afirmó que la mujer que golpeó su auto “lo insultó” llamándolo “chamaco pendejo”, lo que desató su ira tras sentir un fuerte golpe dentro de su auto, lo cual ocurrió en febrero del año pasado en Ciudad Brisa en Naucalpan.

“Reaccioné de forma equivocada”, afirmó Rodolfo ante el juez y por primera vez acusó a la víctima de haberlo agredido verbalmente.

“Fofo” Márquez justificó el haberse ido del lugar de la agresión “porque si regresaba me iban a linchar” al señalar que Edith habría azuzado a los testigos para que le “rompieran su madre”.

“Soy un caso mediático, soy un influencer famoso, pero aquí- en la cárcel- no soy nadie”, afirmó Rodolfo quien indicó tener miedo a la nota “amarilla”, “no sé cómo evitar la prensa”, afirmó en su declaración ante el juez al que le pidió que lo juzgue como una persona normal “que no mataría ni a un perro”.

La audiencia de este 22 de enero fue reprogramada a petición de los abogados defensores de Rodolfo, luego de que desistieron de presentar como testigo a Melani Valentina, la novia del acusado, quien no asistió a declarar porque presenta cuadros de ansiedad y depresión severos, luego de que ha recibido comentarios de odio, que ponen en riesgo su seguridad y tranquilidad, afirmó ante el juez la abogada Claudia Morales.

La defensa del “Fofo Márquez” además solicitó más tiempo para poder preparar y presentar una nueva prueba a favor de su cliente, por lo que el juez determinó citar para continuar con ser juicio oral la tarde del próximo viernes.

El “Fofo” miente: Edith

Al salir de la audiencia en los juzgados penales de Barrientos, Edith la conductora que fue golpeada y pateada por el Youtuber, afirmó que el “Fofo” Márquez mintió en su declaración ante el juez, pues hubo muchos testigos que presenciaron la agresión “en la que no, no tuve tiempo de hacer nada”.

“Una cosa es lo que hiciste y otra es lo que la gente dice, que si le causó lesiones claro que sí, pero no de tentativa de feminicidio”, afirmó Rodrigo, hermano del influencer, al salir de la audiencia.

El hermano del detenido aseguró que el creador de contenido es víctima de las redes sociales. Él y su novia están muy mal, “ella incluso ha tenido tendencias suicidas debido a todo lo que se ha sido en redes, incluso está medicada por un psiquiatra “, motivo por el cual no se presentó a declarar a favor de Rodolfo, apuntó

ElUniversal