El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) informó la suspensión hasta nuevo aviso del evento de lucha libre femenil “Pelea como niña”, que se llevaría a cabo este domingo, debido a las condiciones climatológicas pronosticadas para la ciudad.

La decisión se tomó con base en la advertencia preventiva emitida por la Dirección General de Protección Civil del Municipio, que contempla la posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias acumuladas e inundaciones aisladas.

El IMM señaló que la medida tiene como propósito salvaguardar la integridad de las y los asistentes, además de asegurar que el espacio cuente con las condiciones adecuadas para recibir a la ciudadanía, en particular a niñas, niños y adolescentes.

La institución lamentó los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar, pero reiteró que la seguridad y el bienestar de la comunidad son prioridad, así como el cumplimiento de las recomendaciones de Protección Civil.

El Instituto Municipal de las Mujeres indicó que ya trabaja en la reprogramación del evento y que la nueva fecha será anunciada a la brevedad a través de sus canales oficiales.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida por las autoridades, evitar zonas de riesgo y reportar emergencias al 911.