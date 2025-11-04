Todo el tráfico aéreo con origen y destino en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem ha sido suspendido temporalmente tras el avistamiento de un dron sobrevolando la pista, según informó la emisora ​​pública ‘VRT’.

“Por motivos de seguridad, todo el tráfico aéreo ha sido interrumpido temporalmente”, declaró el martes por la noche Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, la empresa pública responsable del espacio aéreo civil belga. Verwilligen añadió que el avistamiento del dron se produjo alrededor de las 20:00 hora local, lo que provocó el desvío de vuelos a otros aeropuertos como Ostende-Brujas y Charleroi Bruselas Sur.

Tanto la OTAN como la Unión Europea se encuentran en alerta máxima tras una serie de violaciones del espacio aéreo, presuntamente procedentes de Rusia, en las últimas semanas. La OTAN advirtió a Moscú a finales de septiembre que utilizaría todos los medios a su alcance para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia y el informe de Estonia sobre una intrusión de aviones de combate rusos.

El incidente del 10 de septiembre en Polonia fue el primer encuentro directo entre la OTAN y Rusia desde que esta última iniciara su invasión a gran escala de Ucrania a principios de 2022.

Estonia afirmó que tres cazas rusos MiG-31 entraron en su espacio aéreo durante 12 minutos el viernes sin autorización, acusación que el Kremlin ha rechazado.

Los incidentes provocaron gran consternación entre los líderes de toda Europa, suscitando dudas sobre la preparación de la alianza frente a la creciente agresión rusa. Tras la violación del espacio aéreo polaco, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la creación del programa Centinela Oriental, cuyo objetivo es disuadir nuevas incursiones rusas y mostrar solidaridad con Polonia.

“Observamos drones violando nuestro espacio aéreo. Sea intencional o no, es inaceptable. Los aliados han expresado su plena solidaridad con Polonia. Es crucial contrarrestar la agresión y defender a todos los miembros de la Alianza”, declaró el secretario general de la OTAN.

