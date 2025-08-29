Inicio » Sustituye la J+ tubería de la zona centro
Ciudad Juárez

Sustituye la J+ tubería de la zona centro

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

-La tubería tenía más de 40 años sin recibir atención.
La J+ trabaja en la reposición de la infraestructura de drenaje sanitario y agua potable en la Zona Centro de Juárez, en donde las tuberías tenían más de 40 años sin ser sustituidas, por lo que esta intervención mejorará el servicio, pero también la calidad de vida de alrededor de mil 200 juarenses que viven en el sector.

César Triana, director de Obra de la J+ Juárez, explicó que en esta zona es donde se encuentra la infraestructura más vieja de toda la ciudad, por lo que se están reponiendo tres kilómetros de la red de drenaje; obra que lleva un avance del 85 por ciento y que se realiza en las calles ubicadas entre las vialidades: Francisco Villa, David Herrera Jordán, 16 de Septiembre y Lerdo, así como en la calle Tlaxcala, donde hay un colector.

“Las tuberías realmente estaban en unas condiciones deplorables, es decir, el drenaje sanitario además de que ya había cumplido su vida útil, estaba azolvado, entonces, teníamos fugas en el drenaje, pero además había partes en donde estaba tapado, entonces, las descargas domiciliarias no funcionaban.

Estamos reponiendo prácticamente tres kilómetros de la red de drenaje sanitario de 20 centímetros de diámetro y además estamos trabajando en las tomas de agua potable, son esos dos trabajos que estamos haciendo, además de una parte de un colector sobre la calle Tlaxcala, esto involucra una inversión de 40 millones de pesos ya estamos muy avanzados, ya tenemos más del 80 por ciento de avance”, detalló el director de Obra.

banner

Con esta inversión de 40 millones de pesos, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso con la comunidad, al mejorar la infraestructura con materiales que tienen una vida útil de hasta 50 años, por lo que da soluciones a las problemáticas de los usuarios y a su vez garantiza el servicio de agua potable y drenaje para el futuro.

You Might Also Like

You may also like

Intentó asesinar a un masculino en el 2024 y causó daños dolosos;...

Entra en funcionamiento primer refugio para mujeres víctimas de violencia

Roba con violencia auto a cliente de casa de empeño; tras persecución...

Colocan 250 metros de tubería para sistema de riego en el Parque...

Inaugura la UACJ las III Jornadas de Trabajo Socia

Entrega alcalde becas a cientos de estudiantes para el acceso a la...

Juárez noticias All Right Reserved.