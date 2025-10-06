El gobierno del presidente Donald Trump calificó este domingo a la ciudad de Chicago como “zona de guerra”, justificando así el despliegue de soldados contra la voluntad de las autoridades demócratas locales. La medida fue defendida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que “Chicago vive una situación de guerra”.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó la decisión y acusó a los republicanos de buscar “sembrar el caos”. “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, dijo durante una entrevista televisiva.

Una encuesta de CBS reveló que el 58% de los estadounidenses se opone al uso de la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 42% lo respalda.

El intento de Trump por usar al ejército dentro del país enfrentó resistencia judicial la noche del sábado, cuando una jueza federal en Portland bloqueó temporalmente el despliegue militar, calificando la medida como “contraria a los hechos y a la Constitución”.

“La determinación del presidente simplemente no se ajusta a la realidad. Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió la jueza Karin Immergut en su fallo.

Mientras tanto, continúan las operaciones del ICE en diversas ciudades, donde agentes armados y enmascarados realizan redadas contra inmigrantes. En Chicago, un agente federal disparó a un automovilista que presuntamente embistió una patrulla, en medio de un contexto de creciente tensión política y social.