Ternura en Paseo Triunfo: alimentan a chuchitos callejeros todos los días

by Eduardo Huízar
Ciudad Juárez.— Perritos callejeros tienen un lugar seguro donde comer gracias a los propietarios de un negocio ubicado sobre la avenida Paseo Triunfo de la República y la calle Monumental.

En esa esquina colocan diariamente tres platos con croquetas frente a su local.

Transeúntes que pasan por la zona aseguran que varios canes llegan al sitio para alimentarse.

Señalan que los dueños del establecimiento se han ganado el reconocimiento de la comunidad por su gesto solidario hacia los animales que viven en la calle.

Personas que frecuentan el área afirman que la acción se ha vuelto constante y que los animales ya identifican el punto como un lugar donde pueden encontrar comida.

