Una tragedia sacudió a la aldea de Surajpur, en el estado indio de Uttar Pradesh, luego de que un grupo de monos arrebatara de su cuna a un bebé de apenas dos meses y lo arrojara dentro de un bidón de agua, provocándole la muerte.

El suceso ocurrió el 4 de septiembre mientras el pequeño dormía en la terraza de su casa. Sus padres, ocupados en labores domésticas, no se percataron del ataque hasta que subieron a buscarlo y encontraron la cuna vacía. Poco después hallaron al bebé inconsciente dentro del contenedor de agua.

Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, los médicos solo confirmaron su fallecimiento. La familia quedó devastada y la comunidad exigió justicia y medidas urgentes de prevención.

Los residentes denuncian que no es la primera vez que los monos causan estragos: desde robos de comida hasta ataques a niños, los primates se han convertido en una amenaza cotidiana.

“Ni siquiera dentro de nuestras casas estamos seguros”, relataron aldeanos a medios locales. Pese a que en muchas regiones de India los monos son venerados, la convivencia con ellos ha alcanzado niveles peligrosos.

Tras la tragedia, los pobladores exigen a las autoridades control poblacional de monos y campañas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.