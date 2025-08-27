Momentos de pánico se vivieron en la playa Bocanegra, en la zona de Marina Vallarta, Jalisco, cuando un turista estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo. El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando alarma entre los bañistas que frecuentan esta zona turística.

En las imágenes se observa cómo el joven permanece en el agua sin percatarse de la cercanía del reptil. El cocodrilo se aproxima con rapidez y, al notar su presencia, el turista intenta huir, pero tropieza y cae al suelo. Fue en ese instante cuando el animal lanzó una mordida que, por poco, alcanza al joven. Por fortuna, este logró ponerse de pie y correr hacia la orilla ileso.

Protección Civil de Puerto Vallarta informó que el cocodrilo ya había sido avistado en la zona horas antes del incidente, motivo por el cual se habían emitido advertencias a los bañistas para que evitaran ingresar al mar. Sin embargo, el turista hizo caso omiso a las recomendaciones, lo que casi le cuesta un ataque fatal.

Especialistas en fauna silvestre explicaron que, en realidad, el reptil no intentaba cazar, sino que reaccionó de manera defensiva ante la invasión de su territorio. El gesto de abrir las fauces, común en estos animales, puede interpretarse como una advertencia instintiva más que un ataque directo.

El suceso ha reabierto el debate sobre la presencia de cocodrilos en las playas de Puerto Vallarta. Con la expansión urbana y la construcción de hoteles, estos animales han visto reducido su hábitat natural en esteros y lagunas, lo que explica por qué sus avistamientos en zonas turísticas son cada vez más frecuentes.

Las autoridades locales recomendaron a la población y a los visitantes respetar las banderas de advertencia, no ingresar al agua en zonas restringidas y reportar de inmediato cualquier avistamiento de cocodrilos a Protección Civil o Seguridad Turística. Aunque estos reptiles no suelen atacar sin provocación, recordaron que pueden reaccionar de manera impredecible si se sienten amenazados.