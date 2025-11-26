Inicio » ¡Terror en Washington! Dos guardias nacionales muertos en tiroteo cerca de la Casa Blanca
Washington D.C.— Al menos dos elementos de la Guardia Nacional murieron la tarde de este miércoles 26 de noviembre tras un tiroteo registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, informaron autoridades estatales y federales.

La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, confirmó que el ataque ocurrió en pleno centro de la capital estadounidense, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del enfrentamiento o la identidad de los agresores. La funcionaria únicamente señaló que la información preliminar está siendo verificada.

“En cuanto tengamos datos precisos sobre la agresión, serán dados a conocer”, declaró Noem, subrayando que se mantiene un operativo de seguridad en la zona, mientras equipos de emergencia y fuerzas federales resguardan los alrededores del recinto presidencial.

Minutos después, el gobernador de Virginia, Patrick Morrisey, confirmó públicamente el fallecimiento de los dos militares involucrados, calificando el hecho como “un ataque inaceptable contra quienes protegen al país”. No obstante, tampoco ofreció detalles sobre el móvil del ataque.

La zona cercana a la Casa Blanca fue acordonada de inmediato, lo que generó una fuerte movilización y afectaciones al tránsito. Visitantes, trabajadores federales y residentes fueron instruidos a evitar las calles colindantes mientras se realizaban revisiones de seguridad.

