El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó este sábado 23 de agosto cuatro sismos en menos de cuatro horas, todos con magnitudes entre 4.0 y 4.6, sin que hasta el momento se registren daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar del SSN, los movimientos telúricos se registraron durante la mañana de este sábado en diversas regiones del estado de Chiapas:

El primero tuvo una magnitud 4.0 y se registró las 07:27 horas, a 53 km al noroeste de Cintalapa, con profundidad de 128 km.

El segundo se reportó a las 08:14 horas, a 177 km al suroeste de Pijijiapan, con profundidad de 12 km. La magnitud fue de Magnitud 4.4.

El tercero fue de Magnitud 4.6 ocurrió a las 10:47 horas, a 42 km al suroeste de Huixtla, con profundidad de 10 km.

El cuarto ocurrió también a las 10:47 horas, pero localizado a 108 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, con profundidad de 14 km. La magnitud fue de Magnitud 4.6.

Hasta el momento, las autoridades no han informado afectaciones, pero recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las medidas de prevención.

El SSN recordó que los sismos no se pueden predecir. México, por su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra decenas de movimientos telúricos al día, aunque la mayoría pasa desapercibida por su baja magnitud.

Ante eventos naturales que toman por sorpresa, la recomendación es siempre estar preparados con una mochila de emergencia que contenga lo esencial para al menos 72 horas.

Algunos artículos recomendados son:

Agua y alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos.

Radio portátil y lámpara con pilas.

Documentos importantes y directorio de contactos.

Ropa, cobijas y artículos de higiene personal.

Silbato, herramientas básicas y dinero en efectivo.

Y es que México tiene antecedentes de fuertes terremotos. Los más recordados son los de 1985, de magnitud 8.2 registrado en Guerrero y el del 2017 de magnitud 7.1 en Puebla-Morelos, que dejaron miles de damnificados y centenares de víctimas. Sin embargo, el más grande registrado en la historia ocurrió en 1787 en Oaxaca, con una magnitud estimada de 8.6 que incluso generó un tsunami.

