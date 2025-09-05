La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó la graduación de la Primera Generación de la Academia Municipal de Policía de la Administración Municipal 2024-2027.



Luego de cinco meses y medio concluyó la formacion de los 285 nuevos policías de Ciudad Juárez y este día se llevó a cabo la graduación en el Centro de Convenciones Las Anitas, donde fueron acompañados por sus familias, que orgullosas, celebraron con ellos este éxito.



El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que tienen su respeto y admiración, pues corren riesgos y hacen sacrificios que otros no.

Hoy se convierten en el rostro de la esperanza, señaló el Alcalde.

“Agradezco y reconozco el trabajo del todo el equipo de la academia, que con dedicación han formado a mujeres y hombres capaces y preparados para enfrentar los retos de esta noble profesión. También expreso mi reconocimiento al Secretario de Seguridad Pública Municipal por su entrega y compromiso firme con nuestra ciudad”.



El evento estuvo conformado por el el presidente del consejo coordinador empresarial; Rogelio Gonzalez, Comandante de la Guarnición Militar; General Brigadier del Estado Mayor, José Lemus; Fiscal del Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; Directora de la Academia Municipal de Policía, Rocío Violeta García Medina; Coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes; Regidora Coordinadora de la comisión de Seguridad en el Cabildo, Mireya Porras Armendáriz; Síndica Municipal, Ana Carmen Estrada; Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales; y el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



Este evento muestra el gran trabajo y compromiso que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al formar personal que cuide de la ciudadanía juarense, y a la vez agradece a cada uno de quienes fueron parte de esta ceremonia.