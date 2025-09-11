El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, adelantó que presentará ante el Congreso la iniciativa para tipificar el delito del huachicol fiscal como un acto de traición a la patria, en virtud de que es un crimen que solo se comete en complicidad con elementos castrenses y miembros de la casta política del más alto nivel.

“La corrupción no ha muerto en México como nos han mentido, se llama huachicol fiscal y es traición a la patria. Saquean en complicidad total los altos mandos del ejército y líderes políticos al amparo del estado y bajo el visto bueno de las autoridades”, declaró.

El legislador chihuahuense advirtió que los recientes decomisos solo son el resultado de la presión del gobierno estadounidense.

“Este es el delito de delitos, el mega saqueo sistemático a la patria. Voy a tipificar el delito de huachicol fiscal y entre sus postulados lo estableceremos como traición a la patria porque este delito nace de la complicidad de los miembros de la casta política”, sentenció.