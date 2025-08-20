El secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, tomó protesta a quienes asumirán cargos de dirección, subdirección y supervisión en el Subsistema de Preparatorias del Estado, en el ciclo escolar 2025-2026.

El evento se efectuó en el salón “Gobernadores” de Palacio de Gobierno, donde el titular de la SEyD invitó al personal a desempeñar su nueva encomienda con profesionalismo, responsabilidad y compromiso.

Expresó que la asignación de cargos se realizó en apego a lo previsto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), con transparencia, equidad y reconocimiento al mérito.

“A todas y todos ustedes les expreso un reconocimiento y una felicitación. Esto es fruto de su esfuerzo, su trayectoria y su vocación, pero sobre todo representa un compromiso renovado con la juventud de Chihuahua”, declaró.

Dijo que la Educación Media Superior juega un papel crucial en la formación del alumnado, pues es donde se consolidan valores, hábitos y conocimientos que marcarán su rumbo profesional y personal.

“Estimadas supervisoras, supervisores, directoras, directores y subdirectores, hoy asumen una función de alta responsabilidad, que va más allá de la administración de una escuela. Son líderes educativos, guías y referentes para sus comunidades”, enfatizó.

Añadió que no obstante el reto es grande, pero también lo es la oportunidad de dejar huella como profesionales de la educación.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, explicó que como parte del proceso de promoción vertical de la Usicamm se asignaron ocho supervisiones, 12 direcciones y 10 subdirecciones en dicho subsistema.

Detalló que este subsistema a nivel estatal atiende a 25 mil 247 estudiantes por parte de 2 mil 037 docentes, y consta de 19 preparatorias públicas, dos por cooperación y 142 planteles particulares.

Agregó que los cargos de dirección y subdirección que fueron asignados, corresponden a los 19 planteles públicos, en los que se cuenta con una matrícula total de 9 mil 332 alumnas y alumnos, además de 461 maestras y maestros.

El secretario general de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Manuel Quiroz Carbajal, felicitó al personal educativo, y comentó que su compromiso y esfuerzo impulsa una educación integral y de calidad.

Asistieron también el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga; el subsecretario de Planeación y Administración, Federico Acevedo; y el jefe del Departamento de Educación Media Superior, Jorge González; y el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para la Sección 42, Crecenciano Espericueta Rodríguez.