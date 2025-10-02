La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la limpieza del dique en la colonia El Mezquital, con el objetivo de dar mantenimiento a la infraestructura sanitaria y prevenir riesgos en la salud de los vecinos.

Desde el miércoles, personal de la J+ inició las labores con maquinaria especializada, ingresando una retroexcavadora al dique ubicado en las calles Soja y Agave, así como una motobomba, logrando extraer hasta el momento más de 700 mil litros de aguas negras, informó el ingeniero Ismael Corona, coordinador del Distrito Cuatro de Alcantarillado.

“Es un trabajo diario, nosotros continuamente hablamos con los vecinos de los sectores donde hay más problema,

porque la situación siempre es la misma grasa, basura, llantas y demás desechos que no llegan solas, los vecinos lo vierten, sin embargo, el trabajo hay que hacerlo, tenemos la instrucción de nuestro director, Sergio Nevárez, de mantener el sistema funcionando y atender las áreas donde podamos ayudar, aunque no nos corresponda, pero hay que hacerlo”, señaló

Los brotes detectados en la zona son a consecuencia de las lluvias atípicas registradas en la ciudad, aunado a que los vecinos destapan las alcantarillas para drenar el agua pluvial, lo que genera taponamientos. La J+ recuerda a la ciudadanía que el sistema de drenaje está diseñado únicamente para recibir las aguas residuales domésticas, del sanitario, regadera y lavadora, no para captar agua de lluvia.

La descentralizada exhorta a los vecinos de El Mezquital a no utilizar el dique como basurero, ya que durante la limpieza se localizaron sillones, hieleras, autopartes y otros objetos que obstruyen la red y provocan que las aguas negras desemboquen en ese punto.

La J+ en acción, trabaja por el bienestar de los juarenses, invitando a la ciudadanía a trabajar en conjunto, para el cuidado de la infraestructura hidráulica en la ciudad.