Estamos trabajando por los juarenses desde septiembre del 2021, ya que la transformación de Juárez ha sido paso a paso desde hace cuatro años, afirmó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, al rendir ante los regidores, su Primer Informe de Gobierno correspondiente al periodo 2024- 2027.



Durante la sesión Solemne de Cabildo número 05, el alcalde destacó que el Municipio de Juárez no le hace el trabajo al Gobierno Federal, sino que el Gobierno Federal le está aportando al desarrollo de esta frontera.



El edil agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ahora Ciudad Juárez cuenta con un hospital de 37 especialidades, además está la construcción de siete Centros de Educación y Cuidado Infantil en zonas más vulnerables, así como la próxima construcción de 780 viviendas en el sector suroriente y la rehabilitación de cinco espacios públicos.



Durante la sesión en la que entregó el informe al secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, también señaló que en materia de obra hay inversión sin precedentes, pues con mil 800 millones de pesos se rehabilitaron más de 2.5 millones de metros cuadrados de calles y avenidas en estos cuatro años, cifra que equivale a invertir más de un millón 200 mil de pesos diarios para mejorar las calles de la ciudad.



Así mismo, destacó la obra terminada del Distribuidor Vial Talamás Camandari- bulevar Independencia y la entrega de 134 parques e instalaciones deportivas.



“Si algo distingue a Juárez es la educación; somos el Municipio que más invierte en este rubro en todo México. En cuatro años hemos invertido más de mil 200 millones de pesos y rehabilitamos 531 escuelas, además somos el único Municipio del país que otorga becas de acceso a la universidad para que sus jóvenes puedan ingresar y se ha beneficiado con éstas a 8 mil 500 estudiantes”, señaló.



Mencionó que el DIF Municipal, encabezado por su esposa Rubí Enríquez, es pilar en atención a la niñez y familias que más lo necesitan, aparte ha entregado más de 88 mil becas infantiles en cuatro años en Juárez.



“No vemos la política social como caridad, sino como un derecho que garantiza dignidad y bienestar”, enfatizó Pérez Cuéllar.



Juárez, dijo el Alcalde, puede enorgullecerse de ser la ciudad que más presupuesto decide de manera democrática en todo México, pues los juarenses han decidido el uso de más de 2 mil millones de pesos a través del Presupuesto Participativo financiando a 460 proyectos, con finanzas sanas y sin deuda.



“Juárez es el municipio que más gestiones logra, la falta de presupuesto nunca ha sido un pretexto para enfrentar retos”, aseguró.



El Presidente Pérez Cuéllar dijo que los logros alcanzados en este primer año de la segunda administración lo llenan de orgullo, pero también lo hace consciente de los retos que hay por delante, los cuales son muchos.



Señaló que para Juárez sigue más trabajo y no bajar el ritmo, por lo que se estarán impulsando más obras y proyectos estratégicos como modernizar la semaforización y el programa integral de imagen urbana que ya está en marcha.



También señaló que los logros alcanzados no son del Alcalde y el Cabildo, sino que son resultado del esfuerzo de todos los trabajadores municipales que todos los días desde temprano cumplen con su responsabilidad en las calles y oficinas.



A los 354 mil juarenses que el año pasado ratificaron en las urnas su confianza en este proyecto, el Alcalde les aseguró que no les va a fallar.



“Con orgullo por lo alcanzado y con plena conciencia de lo que falta por hacer, reafirmo el compromiso de seguir trabajando con toda la energía, sin descanso, acompañado de la fuerza de nuestro pueblo juarense, con la frente en alto, con la confianza en el futuro y fe en Dios sigo sirviendo al municipio que me vio nacer, al que le debo todo lo que soy y al que me honra profundamente representar”, indicó el Presidente Pérez Cuéllar.