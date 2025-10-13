La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene labores continuas en tres turnos, para finalizar los trabajos de reposición de líneas de agua potable en la calle Lerdo.

Esta es una obra de gran importancia, ya que desde la creación de la zona centro, no se habían realizado trabajos de mantenimiento ni reposición de líneas.

Durante el fin de semana se implementó un operativo especial para avanzar en la instalación de líneas de agua potable y silletas, sin embargo, las lluvias registradas en días recientes provocaron un ligero retraso en las labores.

Flor Pérez, supervisora de obra de la J+, explicó que actualmente se llevan a cabo trabajos de limpieza en la zona para, una vez concluidas las conexiones, dar paso al recarpeteo total y al remozamiento de banquetas, entre otros beneficios para los residentes del sector.

“Se va a recarpetear toda la calle Lerdo desde la Jordán hasta la 16 de septiembre, es mucho trabajo y todo se está metiendo nuevo, la silleta nueva, tubo, cobre, todo para que tengan una mejor presión de agua, no van a tener problemas con su drenaje, todo va a estar mejor para ellos”, puntualizó.

Cabe destacar que inicialmente el proyecto contemplaba únicamente la reposición de la línea de alcantarillado, sin embargo, al realizar las excavaciones y detectar el deterioro de la red de agua potable, se amplió la obra como medida urgente, con la instalación de más de 3 mil metros de tubería de drenaje y más de mil metros de línea de agua potable.

La J+ en acción trabaja para brindar un servicio más eficiente y seguro a los habitantes y comerciantes del corazón de Juárez.