El lunes 13 de octubre, solamente el Centro de Atención Sanders de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Avenida Sanders, abrirá sus puertas.

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 45 del reglamento interior del trabajo, que marca día inhábil con motivo de la conmemoración del Día de la Raza para el personal sindicalizado, por lo que, los Centros de Atención Salvárcar, Independencia, Continental y Plaza Alianza permanecerán cerrados.

La J+ pone a disposición de los usuarios, medios alternos para el pago del servicio, como la página www.jmasjuarez.gob.mx, bancos, cajeros instalados en las diferentes plazas comerciales, así como supermercados y tiendas de conveniencia.