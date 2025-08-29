—No le dan las cuentas a Noroña pa’ casita de 12 MDP

—Ganan izquierdozos, cambian nombre al viaducto

—Donan dos milloncitos a canaco Iván Pérez

Menudo alboroto se armó entre los fronterizos con el enredo de la publicidad oficial en el estadio de beisbol de Juárez, justo antes del tercer duelo del campeonato regional entre los Indios y los Dorados de Chihuahua.

Las movidas hicieron que más de uno terminara rascándose la cabeza, preguntándose quién mueve realmente las piezas en este ajedrez que brincó de lo deportivo a lo político.

Hay quienes todavía no superan la confusión en el Estadio Juárez, donde la publicidad municipal desapareció de la noche a la mañana y, como por arte de magia, apareció la imagen institucional del Gobierno del Estado.

Dicen por ahí que ni el personal del estadio ni la afición entienden nada, porque el municipio es patrocinador oficial… pero ¡zas!, los anuncios del Estado tapizan el inmueble. ¿A quién se le ocurre en pleno play-off moverles a los compromisos publicitarios e incomodar a más de tres?

Seguramente a algún colmilludo político que no desaprovechó la oportunidad para marcar territorio azul. Mientras tanto, la confusión sigue creciendo en las gradas y en los pasillos, donde todos se preguntan quién tiene la última palabra y si esto solo es el principio de una batalla política disfrazada de evento deportivo.

Por lo pronto ambos gobiernos juran y perjuran que sus logos siguen donde deben. Órale.

***********

A impresentable senador Gerard Noroña no le cuadran los números por más arrimadijos que hace a sus ingresos personales.

Muy interesante el cálculo financiero que hicieron en Reforma del senador morenista, quien asegura que YouTube le deja 188 mil pesitos mensuales.

Pero según la publicación en el rotativo capitalino, las cuentas no dan, y es que para alcanzar esa cantidad Noroña tendría que sumar casi 7 millones de vistas al mes, pero sus datos dicen otra cosa: apenas 492 mil, lo que se traduce en unos 13 mil pesitos.

Más curioso aún es que esos ingresos, sumados a su salario y pensión, le alcanzaron para una casita de 12 millones en Tepoztlán. Así, cualquiera quiere ser youtuber… o senador. ¡Ufas!

********

Vaya logro que alcanzaron los de izquierda en juaritos. Y es que el Cabildo le puso el nombre de “Mártires del 68, y 2 de Octubre no se Olvida” al viaducto que antes honraba a Gustavo Díaz Ordaz.

Dicen las malas lenguas que fue un triunfo simbólico para quienes no olvidan la masacre de Tlatelolco, aunque también hay quienes ven en esto más política que justicia. Eso sí, la regidora del PRI votó en contra, alegando que ni el trámite no fue el correcto. Mientras tanto, unas 20 familias tendrán que actualizar sus documentos, y el resto… bueno, a acostumbrarse al cambio de placas.

**********

Por cierto, de última hora el Cabildo de Juárez decidió donar dos milloncitos a la Feria del Tequila y el Mariachi. Lo que no pasó fue la propuesta de un “finde” sin impuestos previo al regreso a clases, aunque la economía familiar lo hubiera agradecido. Parece que, en la agenda política, la fiesta importa más que el bolsillo de quienes compran útiles y uniformes.