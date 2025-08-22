Un puente en construcción sobre el río Amarillo colapsó este viernes, dejando al menos 12 muertos y cuatro desaparecidos en la provincia de Qinghai, noroeste de China. La estructura, parte de la línea férrea Sichuan-Qinghai, cedió repentinamente mientras trabajaban 15 obreros y un gerente de proyecto en la zona.

Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV muestran el momento exacto en que el arco central se hundió en el caudal. Según la agencia oficial Xinhua, la causa preliminar fue la ruptura de un cable de acero que sostenía la estructura.

El puente Jianzha, de 1.596 metros de largo y 366 metros de vano central, estaba destinado a convertirse en el más grande del mundo en su tipo. Su inauguración estaba prevista para agosto de 2025, pero ahora la tragedia ha puesto en duda los plazos de finalización.

El operativo de rescate movilizó 806 efectivos, 91 vehículos, 27 embarcaciones, cinco robots y un helicóptero. Seis hospitales cercanos habilitaron atención inmediata para los heridos, mientras equipos especializados trabajan contra reloj en busca de los desaparecidos.

El accidente revive cuestionamientos sobre los estándares de seguridad en obras de gran magnitud en China. Apenas en diciembre pasado, otro derrumbe en Shenzhen causó la desaparición de 13 trabajadores en un túnel ferroviario.

Mientras las autoridades prometen una investigación exhaustiva, la magnitud del colapso pone presión al gobierno para reforzar la supervisión en proyectos de infraestructura. La obra, que buscaba ser un ícono de ingeniería, ahora se convierte en símbolo de tragedia.