by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Una mujer identificada como Irma “N”, de 48 años, fue asesinada la mañana de este lunes frente a la Parroquia Juan Pablo II, donde trabajaba. El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de Misión Arcos y Cocoyoc, en la colonia Misión de San Juan.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la víctima fue atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja sentimental, identificado extraoficialmente como Wilfredo. Tras la agresión, el sujeto corrió a su domicilio e intentó quitarse la vida con la misma arma.

Sin embargo, fue localizado y trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial. Las autoridades investigan los antecedentes del caso y posibles denuncias previas de violencia doméstica.

Vecinos de la zona relataron que la víctima era conocida por su trabajo en la parroquia y su participación en actividades comunitarias. El crimen ha causado consternación entre feligreses y vecinos del sector.

El cuerpo de Irma fue levantado por peritos forenses y trasladado al Servicio Médico Legal, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

