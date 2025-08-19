La Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvo a dos personas por posesión de narcóticos, cartuchos y artículos utilizados para procesamiento de estupefacientes, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia La Junta, en la ciudad de Chihuahua.

Las personas detenidas fueron identificadas como Luis Alejandro L. V., de 27 años de edad, y Adriana Cristabell E. M., a quienes se les aseguró 2.288 kilogramos de marihuana, 100 cartuchos útiles, básculas, una olla de presurización, una pistola de alto calor, bases para instrumentos químicos, cartuchos para rellenar cigarros electrónicos y una plancha térmica.

A través de los trabajos de inteligencia que se realizan de forma permanente, la autoridad investigadora obtuvo información que señalaba al domicilio ubicado en la calle Hernán Cortez, como posible punto de venta de narcóticos.

Previo al operativo, el Ministerio Público obtuvo la autorización judicial para ingresar al domicilio, donde se aseguró evidencia que indica la posible operación de un laboratorio clandestino.

En la intervención participaron agentes del Ministerio Público, policías de la Agencia Estatal de Investigación, elementos de la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional.