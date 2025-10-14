Por medio de una orden de cateo, la Fiscalía de Distrito Zona Norte a través Agencia Estatal de Investigación y con el apoyo del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, detuvieron a un hombre por encontrarse en posesión de casi medio kilogramo de droga.

Tras el cumplimiento al mandato judicial, se revisó la vivienda ubicada en la calle San Agustín sin número de la colonia Zaragocita, en Ciudad Juárez, en donde se detuvo a quien se identificó como Ernesto M. S.

El detenido de 47 años de edad, tenía en su poder 67 envoltorios de una sustancia química con las características propias de la cocaína en piedra, así como 15 porciones en polvo de la misma droga, con un peso de total de 485 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con las investigaciones correspondientes por el delito contra la salud.